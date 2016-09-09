Натали Портман на премьере фильма "Планетарий" на кинофестивале в Венеции положила конец всем слухам о ее второй беременности. Теперь это факт. Актриса подтвердила, что ждет ребенка, появившись на красной дорожке в платье, подчеркивающем округлившийся живот.

В скором времени Натали Портман и ее супруг Бенджамин Мильпье, хореограф и экс-руководитель балета Парижской оперы, станут родителями во второй раз. У звездной пары уже есть 5-летний сын Алеф.

Натали Портман на красной дорожке кинофестиваля в Венеции была оживленной и много улыбалась. Актриса позировала перед камерами вместе с Лили Роуз Депп, дочкой известного актера Джонни Деппа и Ванессы Паради. Портман и Депп сыграли главные роли в фильме "Планетарий" - двух сестер, умеющих общаться с призраками.

Натали Портман в Венеции также представляет фильм "Джеки", который участвует в конкурсной программе. В картине Портман сыграла супругу президента США Кеннеди, знаменитую Жаклин. В фильме рассказывается о нескольких днях из жизни первой леди - сразу после убийства ее супруга. Биографический фильм "Джеки" готовится к выходу в 2017 году на телеканале HBO.

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