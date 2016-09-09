В Венеции в рамках кинофестиваля состоялся премьерный показ конкурсной картины "Рай", которую снял Андрей Кончаловский. На "фотоколл" перед премьерой режиссер пришел со своей супругой Юлией Высоцкой и членами съемочной группы.

Юлия позировала фотокорреспондентам с таким энтузиазмом, который редко встретишь у западных звезд. Актриса и муза Кончаловского задирала ножку, прижималась к супругу и клала голову ему на плечо.

Особое внимание модные критики обратили на наряд Юлии Высоцкой на кинофестивале в Венеции. Для появления на "фотоколле" Юлия выбрала необычное мини-платье, чем вновь отличилась от других. Платье Юлии Высоцкой было необычного кроя - а-ля мужской пиджак - с лацканами и кармашком, украшенным розовым платком.

Позже на красную дорожку кинофестиваля Юлия Высоцкая надела вечерний наряд - белое платье с длинным разрезом от бедра. Актриса также демонстрировала отличное настроение.

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Добавим, фильм "Рай" - новая работа Андрея Кончаловского о Великой Отечественной войне. Картина рассказывает об ужасах этого страшного времени на примере жизни простых людей.

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