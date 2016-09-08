На красную дорожку Венецианского кинофестиваля накануне вышла актриса Натали Портман. Она прибыла на кинофорум представить премьеру - фильм "Джеки", в котором она сыграла главную роль, супругу президента Кеннеди.

Натали Портман появилась перед фотокамерами в элегантном скромном черно-белом платье. Сопровождал актрису режиссер картины - Пабло Ларраин. В биографической картине рассказывается о четырех днях жизни первой леди США после гибели ее мужа, 35-го президента США Джона Кеннеди. Эксперты считают, что картина вполне может претендовать на главный приз кинофестиваля в Венеции.

Старейший киносмотр Европы в Венеции, на острове Лидо, продлится до 10 сентября, когда на будут названы все победители. Среди конкурсных картин - фильм "Рай" Андрея Кончаловского.