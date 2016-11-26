Цитата Первый вице-президент Российского общества дружбы с Кубой, глава Союза ветеранов Карибского кризиса, генерал-майор авиации Михаил Макарук "От Российского общества дружбы с Кубой и московских ветеранов Карибского кризиса я хотел бы передать искренние соболезнования младшему брату Раулю Кастро, ветеранам вооружённых сил Кубы и всему кубинскому народу. Передаю соболезнования от тех, кто в 1962 году прибыл туда защищать свободу и независимость Кубинской республики и стоять с кубинцами до конца".

На Кубе 25 ноября скончался Фидель Кастро. За время своего правления в стране он сделал очень много для народа и мира. Являясь главой Кубинской республики, он общался со множеством людей, включая целый ряд мировых лидеров, а также представителей самых разных слоёв общества. Было среди этих людей и огромное количество советских граждан, учитывая, что СССР и Куба имели очень тесные связи между собой. Многие из тех, кто был знаком с Кастро, утверждают, что он был удивительным человеком и уникальной фигурой в мировой политике.

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Как рассказал Metro первый вице-президент Российского общества дружбы с Кубой, глава Союза ветеранов Карибского кризиса, генерал-майор авиации Михаил Макарук, он лично общался с главой кубинской революции и тот произвёл на него незабываемой впечатление.

–На Кубе я прослужил около 8 лет и лично встречался с Фиделем Кастро. Я до сих пор в сердце храню память об этом высокоинтеллектуальном человеке. Он мог эмоционально, в деталях, легко и находчиво объяснить любой вопрос так, чтобы его поняли все: от низов общества до самого высшего эшелона страны. Его смерть – это тяжёлая утрата не только для Кубы. Он был не просто лидером кубинской революции, он был человеком планетарного масштаба, который боролся за свободу и независимость не только Кубы: он критиковал всех, кто пытался навязать колониализм и эксплуатацию бедных стран богатыми. На встречах я восхищался его интеллектом, его умением доходчиво всё объяснить. Особенно меня поразило его выступление в ООН. Он говорил смело и правдиво о том, что неправильно делается по отношению к другим странам со стороны Вашингтона и союзников США – заявил он.

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По словам Макарука, для него, как родившегося в партизанском краю Республики Беларусь – в Пришитне, были очень и очень близки слова Фиделя Кастро. И смерть команданте для него и его семьи это большая утрата. Тем не менее он сохранит о нём добрую память, так как жизнь ему показала, каким в реальности был Фидель Кастро.

–Был у меня один момент на Кубе. Я по вызову посла ехал в посольство СССР и когда я направлялся туда на машине, то увидел, как слева в другом автомобиле сидит верховный главнокомандующий Кубы и лидер кубинской революции Фидель Кастро, а рядом с ним лишь три охранника и больше никого. При этом его машина была без крыши. Я остановился, чтобы пропустить его, а мне машут и показывают рукой: "поезжай, поезжай". А я не могу ехать, ведь слева всё-таки сам Фидель. Потом в итоге я всё-таки проехал, но после я у заместителя начальника охрана Фиделя спрашиваю: "В чём дело, я же пропускал?", а он заявил, что Фидель сказал, что по правилам была помеха справа и он обязан был пропустить меня, – отметил Макарука.