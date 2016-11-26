На Кубе 25 ноября умер Фидель Кастро. Масштаб его личности сложно переоценить. Легендарный лидер Острова свободы стал историей, о которой будут помнить все. С момента начала революции на Кубе и вплоть до последнего дня жизни команданте был верен выбранным однажды целям и всегда отстаивал свои убеждения. Metro решило вспомнить избранные цитаты лидера кубинской революции, чтобы напомнить, какие идеи отстаивал скончавшийся Фидель Кастро.

Революция не постель из роз

Фидель Кастро был двигателем кубинской революции, начавшейся 26 июля 1953 года и закончившейся 1 января 1959 года победой восставших. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что многие его выступления и речи были посвящены теме революции. Многие отрывки из его выступлений со временем стали крылатыми фразами, которые известны по всему миру.

Я начинал революцию, имея за собой 82 человека. Если бы мне пришлось повторить это, мне бы хватило пятнадцати или даже десяти. Десять человек и абсолютная вера. Неважно, сколько вас. Важно верить и важно иметь четкий план. Победа - это упорство.

Революция не постель из роз. Революция — это битва между будущим и прошлым.

Революция — это смысл исторического момента; это значит — изменить все то, что должно быть изменено; это значит — полное равенство и полная свобода; это значит — к тебе относятся и ты относишься к другим по-человечески; это значит — освобождать себя самим, собственными силами; это значит — бросать вызов могущественным господствующим силам внутри и вне социальной и национальной среды; это значит — отстаивать то, во что веришь, ценою любых жертв.

Капитализм отвратителен

Ярый противник капитализма и ненавистник его символа – США, неоднократно критиковал Соединённые Штаты и их ценности, построенные на вечном потребительском голоде. Фидель Кастро часто в своих речах отмечал, насколько ему отвратительны подобные принципы построения общества.

У капитализма нет никаких моральных и этических ценностей: всё продаётся. Невозможно в таких условиях правильно воспитывать народ: люди превращаются в эгоистов, а иногда — даже в бандитов.

Лучшим президентом для США мог бы стать робот.

Капитализм отвратителен. Он несет лишь войну, лицемерие и соперничество.

Капиталист тоже считает, что он трудится; однако, его "труд" заключается в присвоении результатов труда других людей.

Умереть за родину — значит жить.

Фидель Кастро был истинным патриотом своей страны и призывал становиться патриотами и других. По его словам, вся его борьба и каждое его действие было продиктовано любовью к своей стране и к своему народу. В патриотизме он черпал свои силы для жизни.

Пусть родина смотрит на вас с гордостью. Не бойтесь славной смерти. Умереть за родину — значит жить.

То, что мы сделали, должно было научить нас, что невозможного нет. Ведь то, что казалось невозможным вчера, стало возможным сегодня. И поэтому ничто не покажется нам невозможным завтра!

Наша страна — это рай в духовном смысле этого слова. И, как я многократно говорил, мы предпочитаем умереть в раю, чем выживать в аду.

О будущем и месте в мире

За свои 90 лет Фидель Кастро не только стал свидетелем многих исторических событий, но и активным участником происходящих в мире изменений. На его глазах возникали и исчезали страны, а люди изобретали и узнавали новое. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что команданте часто думал и говорил о человечестве и его развитии, а также о своём месте в истории.

Борьба интересов и огромные прибыли производителей оружия привели их к созданию еще более жестоких и разрушительных его видов.

Действительность мира, как кажется, была задумана, чтобы сеять эгоизм, индивидуализм и дегуманизацию человека.

Ни одну из современных мировых проблем нельзя решить силой, нет глобальной мощи, технологической мощи, военной мощи, которая могла бы гарантировать полную безопасность…

Тот, у кого есть компьютер, располагает всеми опубликованными знаниями.

Мир сейчас вступил в очень особый период, и еще надо посмотреть, как он из него выйдет.

Но я не боюсь тюрьмы, так же как не боюсь ярости презренного тирана, который отнял жизнь моих 70 братьев! Выносите ваш приговор! Он не имеет значения! История меня оправдает!

Более 600 покушений

Количество попыток убить Фиделя Кастро просто поражает воображение. Перебить это впечатление может лишь список способов осуществить задуманное. Лидера кубинской революции пытались убить несколько сотен раз, в большинстве случаев за этим стояли спецслужбы США. Убить его хотели и сигарами с токсинами и стельками с ядом и даже отравленным кремом, но все эти попытки оказались провальными. Сам Кастро с юмором относился к подобным покушениям.

Если бы выживание после покушения было бы олимпийским видом спорта, то я бы был в нем чемпионом.

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