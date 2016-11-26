На Кубе на 91-м году жизни умер Фидель Кастро

На Кубе умер Фидель Кастро, лидер кубинской революции скончался вечером 25 ноября. Как сообщает ТАСС, о смерти политика объявил его брат и председатель Государственного совета и Совета министров Рауль Кастро. Он в прямом эфире государственного телевидения заявил о кончине выдающего политического деятеля.

"Я здесь, чтобы сообщить нашему народу, нашим друзьям в Америке и мире, что сегодня, 25 ноября 2016 года, в 22:29 (06:29 субботы мск) скончался главнокомандующий Кубинской революции Фидель Кастро Рус", - сказал он.

По сообщениям СМИ, уже стало известно, что станет с телом команданте, по его собственному желанию его кремируют. Ожидается, что кремация пройдёт уже 26 ноября. Как утверждают журналисты, граждане плакали, когда узнали, что Фидель Кастро умер. В стране в связи со смертью лидера кубинской революции объявлен траур. 25 ноября навсегда останется в памяти кубинцев как дата смерти Фиделя Кастро.

Отметим, что на событие уже отреагировали политики и лидеры разных стран. От России свои сожаления в связи со смертью Фиделя Кастро уже выразили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и российский сенатор Алексей Пушков.