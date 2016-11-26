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На Кубе на 91-м году жизни умер Фидель Кастро

  • Данила Белов

Лидер кубинской революции скончался вечером 25 ноября

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На Кубе умер Фидель Кастро, лидер кубинской революции скончался вечером 25 ноября. Как сообщает ТАСС, о смерти политика объявил его брат и председатель Государственного совета и Совета министров Рауль Кастро. Он в прямом эфире  государственного телевидения заявил о кончине выдающего политического деятеля.

"Я здесь, чтобы сообщить нашему народу, нашим друзьям в Америке и мире, что сегодня, 25 ноября 2016 года, в 22:29 (06:29 субботы мск) скончался главнокомандующий Кубинской революции Фидель Кастро Рус", - сказал он. 

По сообщениям СМИ, уже стало известно, что станет с телом команданте, по его собственному желанию его кремируют. Ожидается, что кремация пройдёт уже 26 ноября. Как утверждают журналисты, граждане плакали, когда узнали, что Фидель Кастро умер. В стране в связи со смертью лидера кубинской революции объявлен траур. 25 ноября навсегда останется в памяти кубинцев как дата смерти Фиделя Кастро.

Отметим, что на событие уже отреагировали политики и лидеры разных стран. От России свои сожаления в связи со смертью Фиделя Кастро уже выразили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и российский сенатор Алексей Пушков. 

 

Свои сожаления выразили и иностранные политические деятели, в частности, президент Мексики Энрике Пенья Ньето

 

«Фидель Кастро был другом Мексики, продвигал двусторонние отношения, основанные на уважении, диалоге и солидарности»

Напомним, что Фидель Кастро был выдающимся кубинским политически деятелем и знаменитым революционером. Он родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, – был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны. Уйти со своего поста ему пришлось из-за ухудшения состояния его здоровья, 31 июля 2006 года его обязанности и полномочия перешли к его брату Раулю Кастро.

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