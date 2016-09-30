30 сентября 2016 в США пройдёт "Всемирный день гнева и протеста". Мероприятие посвящено сложившейся ситуации в Алеппо, где сейчас начался новый виток боевых действий. В связи с этим российское посольство в США, а также российские дипломатические миссии в ряде других стран приняли решение усилить меры безопасности, в связи с грядущими акциями протеста, сообщают РИА Новости.

Принять участие в акции "Всемирный день гнева и протеста" 30 сентября планируют ряд общественных организаций, связанных с гражданскими правами и мусульманскими диаспорами. По имеющейся информации, некоторые из них уже призвали провести митинги, соединив их с традиционными для мусульман пятничными молитвами.

Российские дипломаты призвали сограждан во "Всемирный день гнева" в США стараться избегать мест массового скопления людей. Как отметил агентству пресс-секретарь российской дипмиссии в Вашингтоне Юрий Мельник, россияне могут оказаться жертвами провокаций.

"Рекомендуем российским гражданам воздержаться от мест массового скопления людей, проявлять бдительность и следовать рекомендациям МИД", — отметил Мельник.

Также в посольстве допустили, что мероприятия "Всемирного дня гнева и протеста" могут использовать в своих целях экстремисты.

Что такое "Всемирный день гнева и протеста" 30 сентября

Акцию "Всемирный день гнева и протеста" предложил провести "Международный союз мусульманских ученых" (IUMS) - он призвал имамов посвятить пятничную проповедь теме солидарности с населением разгромленного Алеппо, который уничтожается "сирийским режимом и его союзниками".

Для проведения протестов было выбрано именно 30 сентября, так как в этот день исполнится ровно год, когда Росси начал военную операцию в Сирии. Именно 30 сентября президент России Владимир Путин получил разрешение Совета Федерации на использование войск в этой стране по запросу сирийского лидера Башара Асада.