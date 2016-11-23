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Виторган спел колыбельную счастливой Собчак и новорождённому сыну

  • Данила Белов

А также поблагодарил врачей за профессионализм

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Российский актёр Максим Витроган выложил в свой Instagram трогательное видео, на котором поёт колыбельную для своего сына и жены. На видео видно, как в окружении массы воздушных шариков он тихо исполняет песню "Зелёная карета". Судя по всему, всё происходит в машине семейной пары.

"Спят, спят мышата, спят ежата.
Медвежата, медвежата и ребята.
Все, все уснули до рассвета.
Лишь зеленая карета...
Лишь зеленая карета", – спел он.

В это время улыбающаяся Собчак в очках сидит рядом и с улыбкой слушает мужа, а также смотрит на ребёнка. На вопрос мужа "А что это там такое?" она отвечает "Маленький кулёчек". 

Добавим, что видео счастливой Собчак с ребёнком и мужем сопровождает комментарий Витрогана по поводу работы врачей и журналистов. 

"Я тут прочитал фейковый репортаж о выписке Ксении из роддома (репортаж вышел за сутки до того,как она реально состоялась) и хочу сказать огромное спасибо всем работникам Лапино: и сёстрам, и врачам, и охране! Никаких сомнений в профессиональной состоятельности врачей и акушерок у меня не было и быть не могло. Двое моих старших детей также рождались под наблюдением Марка Аркадьевича Курцера и его команды. Так что, я знал, что все будет по высшему разряду. А вот то, что никто из сотрудников клиники, несмотря на прессинг, которому они подвергались в эти дни, несмотря на дежурившие вокруг клиники машины с папарацци, несмотря на неоднократные попытки проникновения под видом людей/зверей/подручных предметов - не сдали нас, не продались и не слили никакой информации или тем более фото - явилось для меня большим человеческим открытием. Для нас было очень важно защитить этот момент нашей жизни от навязчивого любопытства и построенного на нем бизнеса. Мы тронуты вашим участием, ответственностью и профессионализмом. Спасибо вам от всей души! Вы настоящие люди!", – написал он.

 

Я тут прочитал фейковый репортаж говноиздания Life о выписке Ксении из роддома ( репортаж вышел за сутки до того,как она реально состоялась) и хочу сказать огромное спасибо всем работникам Лапино: и сёстрам, и врачам, и охране! Никаких сомнений в профессиональной состоятельности врачей и акушерок у меня не было и быть не могло. Двое моих старших детей так же рождались под наблюдением Марка Аркадьевича Курцера и его команды. Так что, я знал , что все будет по высшему разряду. А вот то, что НИКТО из сотрудников клиники, несмотря на прессинг, которому они подвергались в эти дни, несмотря на дежурившие вокруг клиники машины с папарацци, несмотря на неоднократные попытки проникновения под видом людей/зверей/подручных предметов - не сдали нас , не продались и не слили никакой информации или тем более фото-явилось для меня большим человеческим открытием. Для нас было очень важно защитить этот момент нашей жизни от навязчивого любопытства и построенного на нем бизнеса. Мы тронуты вашим участием, ответственностью и профессионализмом. Спасибо вам от всей души! Вы настоящие люди!

Видео опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan)

Ксения Собчак родила

Отметим, что за последние несколько недель самым популярным запросом в поисковиках по поводу телеведущей стал "Собчак родила или нет". Люди стали активно интересоваться жизнью беременной Собчак с того дня, как она уже перестала скрывать своё интересное положение и стала появляться на различных мероприятиях с округлившимся животом. Также многие люди активно следили за беременной телезвездой в её Instagram.

18 ноября Ксения Собчак наконец родила сына. Новость об этом быстро облетела все СМИ, а друзья, коллеги и просто фанаты светской львицы поспешили поздравить её с этим радостным событием. 

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