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Обновлено : Сегодня 19:06
- Опубликовано : Сегодня 18:47

Ксения Собчак родилась: Светская львица поделилась рецептом счастья в своё 35-летие

  • Данила Белов

При этом люди продолжают гадать, Ксения Собчак родила ребёнка или нет

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Сегодня официально родилась Ксения Собчак, телеведущая отпраздновала своё 35-летие и поделилась в своём Instagram рецептом счастья. С помощью рисунка на английском языке она рассказала своим подписчикам, что счастье не ищут, а создают его сами. При этом на снимке, выложенном в соцсети, нарисованы два человечка, один из которых держит бочку с надписью "Happiness" ("Счастье" — прим. ред.) 

 

Mood of the day:))🎉🎉🎉

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Уже в следующем посте светская львица выражает благодарность за поздравления и благодарит знакомых за подарки. Ксения Собчак в комментариях также поясняет, что этот день рождения она отметила в домашней обстановке. 

"Дорогие мои! Спасибо вам за любовь,за тепло,за поздравления! Всех и каждого кто написал, подумал, сказал,прислал-благодарю от души! Сижу на диванчике,счастливая, с потрясающим опалом от@yanaraskovalova и говорю вам всем СПАСИБО! Юбилей получился "на домашнем",но то ли еще будет? P.S. И спасибо @molchanof за уровень красоты-7", - написала она.

 

Ксения Собчак родила ребёнка или нет

Стоит отметить, что поклонников женщины не покидает вопрос о её беременности. Пока одни уверены, что Ксения Собчак родила ребёнка уже давно, но скрывает это, другие надеялись, что она родит как раз в свой день рождения, сделав таким образ праздник ещё радостнее. Но, видимо, у малыша внутри ведущей другие планы.

Напомним, что светская львица находится на девятом месяце беременности, но при этом продолжает вести активный образ жизни. Ко всему прочмеу она периодически публикует свои старые фото (до беременности), чем и вызывает вопрос поклонников "Ксения Собчак родила ребенка или нет?".

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