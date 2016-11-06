Ксения Собчак родилась: Светская львица поделилась рецептом счастья в своё 35-летие

Сегодня официально родилась Ксения Собчак, телеведущая отпраздновала своё 35-летие и поделилась в своём Instagram рецептом счастья. С помощью рисунка на английском языке она рассказала своим подписчикам, что счастье не ищут, а создают его сами. При этом на снимке, выложенном в соцсети, нарисованы два человечка, один из которых держит бочку с надписью "Happiness" ("Счастье" — прим. ред.)

Уже в следующем посте светская львица выражает благодарность за поздравления и благодарит знакомых за подарки. Ксения Собчак в комментариях также поясняет, что этот день рождения она отметила в домашней обстановке.

"Дорогие мои! Спасибо вам за любовь,за тепло,за поздравления! Всех и каждого кто написал, подумал, сказал,прислал-благодарю от души! Сижу на диванчике,счастливая, с потрясающим опалом от@yanaraskovalova и говорю вам всем СПАСИБО! Юбилей получился "на домашнем",но то ли еще будет? P.S. И спасибо @molchanof за уровень красоты-7", - написала она.