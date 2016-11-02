Ранее в СМИ уже появлялись новости о том, что Ольга Бузова и Тарасов разводятся. Как выяснялось позднее, поводом для этих сплетен служили мелкие семейные ссоры. И затем следовало опровержение: телеведущая и футболист не собираются расставаться. Вот и на этот раз в Сети обсуждают, разводятся ли Бузова с Тарасовым, или это такой "пиар-ход"? В любом случае, к своей персоне ведущая шоу "Дом-2" смогла привлечь внимание. Совместным фото телеведущая делилась последний раз 10 октября. Тогда Ольга...