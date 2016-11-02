Несмотря на последние месяцы беременности телеведущая Ксения Собчак продолжает заниматься йогой. Более того, жена Максима Виторгана выполняет сложнейшие асаны, в частности стоит на голове.
– Доброе утро! Из дома не выезжаю,но и дома можно устроить отличную йога-студию,было бы желание! И понимание того,что у всего,в том числе у собственного тела ,нет ограничений,кроме тех,что создаешь себе сам в своей голове! – подписала Собчак фотографию в Instagram, на которой она выполняет стойку на голове, сопроводив снимок хэштегом #нафинишнойпрямой.
Поклонники похвалили телеведущую за хорошую спортивную форму.
– Во дает! Супер! – считает пользователь alesya.0412;
– Восторг! Что за девушка, Ксюша, – прокомментировала фото maslova_olga_;
– Вы невероятная молодец!Моё уважение. Уверена,вы будете отличной МАМОЙ, – написала venera_venera_123.