12-месячный малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Произошло это в субботу, 12 ноября, на улице Верхняя Красносельская в Москве.

Известно, что маленький мальчик получил ожоги второй и третьей степени. Всего у него повреждено 15 процентов кожи.

Чтобы помочь ребёнку, его экстренно отправили в реанимационное отделение Детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского. Ребёнок находился в шоковом состоянии.

"Со слов родителей ребёнок опрокинул на себя чайник с горячей водой. Ребенок помещён в реанимационное отделение шестой хирургии", – сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах Москвы.

Сейчас медики оценивают состояние мальчика как стабильное.

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