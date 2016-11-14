Около 22:40 12 ноября в квартире на улице Композиторов годовалый малыш остался в ванной один. И играя, раскрутил кран с горячей водой. По крайней мере, так объясняет ситуацию его 41-летний отец.

Ребенка доставили в детскую городскую больницу № 1 с ожогами спины, шеи, головы 1-2 степени. Состояние мальчика тяжелое.

По данному факту ведется проверка, Как сообщают СМИ, семья ребенка полная, матери 28 лет, к ответственности не привлекался не один из членов семьи.

Несколькими днями ранее, 8 ноября, Минстрой России предложил снизить температуру горячей воды в квартирах россиян. Сейчас она составляет 60 градусов, а понижение возможно на 10 градусов.

Как сообщает ТАСС, по мнению представителей власти, 50 градусов - не только оптимальная, но и безопасная температура. Роспотребнадзор приступил к подготовке нормативного акта, который позволит ввести новшество.