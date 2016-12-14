В Сеть выложили видео со встречи президента России Владимира Путина с японскими журналистами, во время которой его собака по кличке Юмэ облаяла иностранных корреспондентов. При этом на записи видно, как представители телекомпании "Ниппон" и газеты "Иомиури" стоят и улыбаются, но напряжённо наблюдают за животным.

Чтобы успокоить своего четвероного любимца, российский лидер погладил и покормили его, после чего продемонстрировал пришедшим гостям то, как воспитал её. Юмэ по команде президента села, потом подняла лапы.

Путин пришёл к японским журналистам под охраной "строгой собаки" Юмэ

Напомним, что 13 декабря Владимир Путин дал интервью японским журналистам, в ходе которого затронул ряд важных проблем. Привести собаку президент России решил, так как ему сказали, что японцы хотели посмотреть на питомца, которого российскому лидеру подарил бывший премьер-министр Японии Есихико Нода в благодарность за помощь его стране, когда она подверглась стихийным бедствиям.

"Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ, пожалуйста, я вам её представил — она в отличной форме", — сказал Путин, обращаясь к японцам.

Корреспонденты заявили, что рады были увидеть Юмэ в здравии и таком весёлом и бодром настроении. Они также отметили, что "немного удивились и испугались".

"Правильно испугались, потому что она строгая собака. Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции", — ответил президент.

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