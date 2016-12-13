Президент России Владимир Путин дал интервью японским журналистам, в ходе которого продемонстрировал им подарок бывшего премьер-министр Японии Есихико Нода – собаку Юмэ, сообщается на сайте Кремля.

"Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ, пожалуйста, я вам её представил — она в отличной форме", — сказал Путин, обращаясь к японцам.

Корреспонденты заявили, что рады были увидеть Юмэ в здравии и таком весёлом и бодром настроении. Они также отметили, что "немного удивились и испугались".

"Правильно испугались, потому что она строгая собака. Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции", — ответил президент, добавив, что питомец хорошо выполняет свои охранные задачи.

Напомним, что Юмэ ещё будучи щенком был вручен Владимиру Путину в качестве благодарности за оказанную Россией Японии помощь, когда северо-восточная префектура страны подверглась масштабным разрушениям из-за землетрясения и цунами. Щенка российскому лидеру вручил тогдашний японский премьер-министр Есихико Нода на саммите G20 в Лос-Кабосе.



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