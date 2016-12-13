Президент России Владимир Путин дал интервью японским СМИ, во время которого сделал ряд заявлений и, в частности, признал величие США и американской нации, сообщается на сайте Кремля. В тоже время он подверг критике слова бывшего главы Белого дома Барака Обамы о том, что американский народ является исключительным.

"Есть и фундаментальные вопросы, связанные с тем, о чём говорил действующий пока Президент Обама, я имею в виду его тезис об исключительности американской нации. Я скептически отношусь к этому тезису. Безусловно, Соединённые Штаты и американский народ – это великая страна и великий народ, сомнений нет, никто на этот счёт не спорит, но говорить об исключительности, мне кажется, это совершенно избыточно и это создаёт определённые проблемы

во взаимоотношениях, и не только с Россией, как мне представляется", — заявил российский лидер.

При этом Путин также ответил на вопросы по поводу нового президента США Дональда Трампа, отметив, что готов встретиться с ним, но предпочитает сначала дождаться официального вступления его в должность после инаугурации.

"Я имел с ним беседу только по телефону, а господин Абэ встречался с ним лично. Поэтому у него лучше спросить, какое впечатление избранный Президент США произвел на Премьер-министра Японии. Но хорошо известно, широко известно, что избранный Президент Соединённых Штатов публично выступает за нормализацию российско-американских отношений. Мы не можем этого не поддерживать", — уточнил президент России.

Напомним, что Владимир Путин планирует посетить Японию с официальным визитом 15-16 декабря этого года. Ожидается, что в рамках его приезда пройдут переговоры по поводу очень широкого спектра вопросов, связанных с внешней политикой и, в особенности, по поводу ситуации с Южными Курилами, на которые претендует Япония.