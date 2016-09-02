Водолазы нашли тело главы ГУ МЧС по Приморью Олега Федюры, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В данный момент погибшего пытаются извлечь из воды, но из-за сильного течения сделать это пока невозможно.

Напомним, что начальник МЧС приморского края Олег Федюра утонул, когда направлялся в населенный пункт Уборка, чтобы помочь местным жителям, ставшим жертвами удара тайфуна в Приморье. П ри пересечении реки "КамАЗ", в котором находился Олег Федюра, упал в воду. В автомобиле находилось ещё восемь спасателей, глава МЧС помогал им выбраться из машины, когда течение унесло его. Кроме главы ведомства, погибших и пострадавших нет.

"Начальник главка погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог. Пострадавших среди спасателей нет", - заявил представитель МЧС агентству ТАСС.

По факту безвестного исчезновения главы ГУ МЧС по Приморью Олега Федюры СК проводит проверку. На месте ЧП работают следователи.

Отметим, что тайфун "Лайнрок" обрушился на Приморье 29 августа. Сильные дожди привели к подтоплению сотен жилых домов, а также нарушили транспортное сообщение между населёнными пунктами.

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