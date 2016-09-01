Последние новости о наводнении в Приморье не вселяют оптимизма в жителей региона. Хотя вице-премьер Юрий Трутнев и заявил журналистам, что масштаб чрезвычайной ситуации пока не требует помощи федерального центра, тем не менее тайфун "Лайонрок" не собирается успокаиваться, сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день есть подтопление целого ряда населенных пунктов, но пока, по оценкам, оно не выходит за масштабы региона. Так что мы надеемся, что оно региональным и останется. В этом случае регион справится за свой счет",- сказал Трутнев.

Для оперативной помощи пострадавшим в результате наводнения в Приморья были задействованы не только спасатели, но и армия. По словам Трутнева, министр обороны уже дал команду инженерным войскам помогать в ликвидации последствий подтопления. Как сообщает местное МЧС, хуже всего ситуация обстоит сейчас в Кавалеровском, Чугуевском и Тернейском районах.

Сейчас спасатели занимаются доставкой продовольствия в подтопленные районы, а также эвакуацией жителей из самых пострадавших от наводнения районов в Приморье.

"Для жителей подтопленных домов развернуто шесть пунктов временного размещения, в которые эвакуированы более 280 человек. В течение дня запланирована эвакуация свыше 20 человек вертолетом Ми-8 МЧС России из села Светлая в поселок Терней", - сказал представитель МЧС агентству.

Читайте также: Режим ЧС в Приморье: на регион надвигается тайфун "Лайонрок"