Репортаж с горячей точке. Часть 3. Шел третий день дождя. От моста на универсаме не осталось и следа. Мост на светлом частично держится. Интернета в городе нет второй день. Света частично по районам нет. Воды в магазинах нет. В кранах течет вода такого же цвета как речка. #тайфун #тайфунлайонрок #лайонрок #стихия #потоп #мчс

