В Приморском крае введён режим ЧС в связи с пришедшим в регион тайфуном "Лайонрок". Соответствующее постановление подписал в среду губернатор края Владимир Миклушевский.

Наиболее неблагоприятная погода ожидается завтра, в четверг. По прогнозам синоптиков, в этот день тайфун "Лайонрок" сольётся с циклоном в единую систему и двинется на северо-запад, а на Приморье вновь обрушатся сильные дожди.

Синоптики отмечают, что такого в регионе не было уже полвека.

В связи с этим всем службам и главам муниципальных образований поставлены задачи о приведении в состоянии полной готовности всех сил по ликвидации ЧС. А жителей Приморья просят о любых чрезвычайных ситуациях сообщать по телефонам 112 или 101.

В администрации Приморского края уже пообещали финансовую поддержку всем пострадавшим от тайфуна "Лайонрок".

– Глава Приморья распорядился оказать финансовую помощь всем приморцам, которые остались без жилья, а также тем, чьи дома и подворья оказались подтоплены. Средства будут выделены из резервного фонда Администрации Приморского края, – говорится в сообщении на сайте администрации.

Напомним, что сильные дожди идут в Приморье с 29 августа. Из-за действий стихии уже оказались подтоплены более 240 жилых домов в шести районах края, нарушено транспортное сообщение с рядом населённых пунктов.

В Приморье бушует тайфун "Лайонрок"



