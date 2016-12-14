Суперлуние 14 декабря 2016 года стало последним в году. Наблюдать за полной луной, еще и больших размеров, вышли в ночи немало людей - как России, так и во всем мире. В Сети появились фото суперлуния 14 декабря 2016 года. Так, в Екатеринбурге и Иваново погода позволила снять шикарные кадры желтовато-белой огромной луны в небе. В блогах появились отзывы и впечатления тех, кто ночью 14 декабря 2016 года наблюдал за суперлунием. Так, супруга Вячеслава Фетисова Лада выложила в Instagram видео...