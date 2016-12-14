14 декабря на Сергиево-Посадской кондитерской фабрике погибла 24-летняя женщина.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области, в правоохранительные органы Сергиев-Посадского района поступила информация о гибели 24-летней работницы ООО "Сергиево-Посадская кондитерская фабрика".
Причина смерти – травмирование миксером для готовки конфетной массы.
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По факту произошедшего организовано проведение доследственной проверки.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.