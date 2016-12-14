На Урале во время работы в бункере ООО "Пласт-Рифей" погиб сотрудник. Об этом в среду сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По предварительной информации, погибший занимался очисткой измельчителя глины. Когда он находился внутри бункера, устройство неожиданно включилось. Мужчина получил смертельные травмы и скончался прямо в бункере.

Его тело с многочисленными травмами обнаружили другие сотрудники предприятия.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили следователи.

ООО "Пласт-Рифей" занимается разработкой Журавлиного лога — самого крупного месторождения каолина в России. На месторождении содержится более 60 млн тонн разведанных запасов первичных каолинов.

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