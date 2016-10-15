В отделении полиции Санкт-Петербурга скончался 26-летний мужчина. Как сообщила пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО изданию Петербургский дневник, смерть наступила в результате алкогольной интоксикации.

По имеющимся данным, мужчину задержали полицейские в связи с административным правонарушением. После этого его осмотрел фельдшер вокзального медпункта, который посчитал, что оснований для госпитализации нет. В итоге задержанного оставили в камере временного содержания, где он заснул, но утром уже не проснулся.

Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты, которые установят все детали инцидента.

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