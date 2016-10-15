В самом центре Северной столицы России сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвое тело мужчины, сообщает "Фонтанка". Окоченелый труп был найден утром в сквере на Литейном проспекте.

По данным издания, обнаружен мужчина был 14 октября в районе 10 часов утра. На вид скончавшемуся было примерно 40 лет. Он одет в серую куртку и темные штаны.

Предварительный осмотр тела не выявил каких-либо следов насильственной смерти. Тело было отправлено в морг, чтобы судмедэксперты смогли установить причины смерти.

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