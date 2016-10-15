В Санкт-Петербурге 14 октября молодой извращенец 20-25 лет напал на юную школьницу. Эксгибиционист пристал к ней на Новоизмайловском проспекте возле дома 39/1. Он подошёл к ней и стал показывать свой половой орган, попутно снимая происходящее на камеру мобильного телефона, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Отбившись от извращенца, девочка быстро убежала и рассказала всё маме, которая и обратилась в полицию в связи с данным инцидентом. По словам потерпевшей, незнакомец был молодым человеком с голубыми глазами. Отличительной чертой нападавшего было то, что во время разговора с девочкой он шепелявил из-за дефекта верхней губы.

По словам школьницы, изначально незнакомец просто спросил у ней как пройти на Кузнецовскую улицу. Когда она собиралась ответить, то заметила, что мужчина достал из штанов эрегированный половой член.

По факту заявления о развратном и асоциальном поведении проводится проверка.