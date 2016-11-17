В Красносельском районе насилию подвергся пятиклассник. Произошло это прямо в квартире на улице Пограничника Гарькавого,14 еще в августе этого года.

Заявление написала мама мальчика, 37-летняя петербурженка. Она работает воспитателем в детском саду. По сообщению СМИ, изнасиловал ребенка мужчина, которого мать знает.

Полиция ищет подозреваемого.

В списке расследуемых дел правоохранительных органов - еще целый ряд насилий над подростками. 15 ноября 2016 года 28-летнего мужчину, проживающего вместе со своей сожительницей и ее дочерью, задержала полиция. На протяжении двух месяцев, с 28 марта по 27 мая, он совершал “насильственные действия сексуального характера” в отношении семиклассницы в квартире на Комендантском проспекте, 40.

Мужчина нигде не работал, проживал вмесет с 37-летней матерью пострадавшей девочки. Почему история, которой уже больше пяти месяцев, только сейчас стала известна и другие подробности сейчас выясняют правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Аналогичная история произошла с 14-летней девушкой. Она проживала вместе со своей матерью и 45-летним отчимом в квартире на Шлиссельбургском проспекте. На протяжении более двух месяцев мужчина вступал в половую связь с падчерицей, которая теперь ждет ребенка.