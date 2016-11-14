14-летняя девушка проживала вместе со своей матерью и 45-летним отчимом в квартире на Шлиссельбургском проспекте. На протяжении более двух месяцев мужчина вступал в половую связь с падчерицей. Как сообщают СМИ, насилия в сексуальных отношениях не было.

Тем не менее, отчиму девушки грозит уголовное наказание за "половое сношение с несовершеннолетним лицом" по статье 134 УК РФ. А то самое несовершеннолетнее лицо находится на втором месяце беременности.

О случившемся в полицию заявила 37-летняя мать девушки.

Как ранее сообщало Metro, Следственный комитет планирует обязать врачей сообщать о половой жизни несовершеннолетних. Ведомство хочет приступить к разработке необходимых поправок в законы для нововведения уже в ближайшее время. По мнению СК, подобная мера поможет в раскрытии преступлений сексуального характера, так как юные девушки стесняются или боятся говорить о таком и пытаются скрыть факты подобных преступлений.

С данным мнением согласны не все. Минздрав, в частности, уже призвал серьёзно изучить предложение СК, так как в медицине приоритетным является принцип анонимности. Врач сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук также заявил Metro, что у него есть опасения по поводу данной идеи. Он уверен, что это будет травмировать психику молодежи.