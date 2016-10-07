Известная советская и российская актриса Людмила Иванова скончалась в реанимации московской городской больницы №13. Она умерла на 84-м году жизни, сообщают РИА Новости. На данный момент неизвестны точные причины смерти.

"Иванова Людмила Ивановна, 1933 года рождения, поступила 29 (сентября), сегодня, к сожалению, скончалась в шестом (отделении) реанимации", — сообщили агентству в больнице.

Отметим, что Людмила Иванова была госпитализирована в больницу в конце сентября "из-за обострившихся болячек". В справочной службе больницы, состояние Ивановой тогда оценили "как крайне тяжёлое".

Людмила Иванова за свою карьеру успела сыграть более 80 ролей в кино, среди которых фильмы "Полеты во сне и наяву", "Приключения Петрова и Васечкина", "Самая обаятельная и привлекательная", "Небеса обетованные", "Зависть богов". Больше всего она известна по роли Шурочки в фильме "Служебный роман".

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