Российская артистка Людмила Иванова рассказала журналистам, почему недавно была в срочном порядке госпитализирована в 13-ю московскую клиническую больницу. Как сообщает ТАСС, произошедшее 83-летняя актриса объяснила тем, что просто проходит обследование.

"Я в больнице, но у меня все нормально. Просто прохожу обследование", - сказала она корреспонденту агентства по телефону.

Добавим, что здоровье актрисы уже давно вызывает опасения у медиков. Ранее она уже лежала в больнице, тогда у неё диагностировали серьезные проблемы с ногами, которые могут привести к ампутации.

Отметим, что Людмила Иванова больше всего известна российской аудитории по роли Шуры в фильме "Служебный роман". Кроме этого она играла в таких фильмах, как в "Приключения Петрова и Васечкина", "Самая обаятельная и привлекательная", "Небеса обетованные", "Зависть богов".