Известная советская и российская актриса Людмила Иванова находится в реанимации городской больницы №13 в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на справочную службу больницы, состояние Ивановой оценивается "как крайне тяжёлое".

Как ранее сообщили СМИ, 83-летняя актриса была госпитализирована в больницу в конце сентября "из-за обострившихся болячек".

Людмила Иванова – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, известная прежде всего по роли активистки Шуры из "Служебного романа". 

В её фильмографии также картины: "Полёты во сне и наяву", "Приключения Петрова и Васечкина", "Самая обаятельная и привлекательная", "Небеса обетованные", "Зависть богов" и десятки других.