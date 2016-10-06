Известная советская и российская актриса Людмила Иванова находится в реанимации городской больницы №13 в крайне тяжёлом состоянии.
Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на справочную службу больницы, состояние Ивановой оценивается "как крайне тяжёлое".
Как ранее сообщили СМИ, 83-летняя актриса была госпитализирована в больницу в конце сентября "из-за обострившихся болячек".
Людмила Иванова – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, известная прежде всего по роли активистки Шуры из "Служебного романа".
В её фильмографии также картины: "Полёты во сне и наяву", "Приключения Петрова и Васечкина", "Самая обаятельная и привлекательная", "Небеса обетованные", "Зависть богов" и десятки других.