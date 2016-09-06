10 сентября состоится первый этап запуска Московского центрального кольца, на котором будут курсировать современные поезда "Ласточка".

МЦК, открытие, 10 сентября – в День города

Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, двери подвижного состава МЦК оборудованы кнопками с внешней и внутренней стороны, и пассажиры смогут пользоваться ими на остановочных пунктах МЦК, чтобы открыть двери самостоятельно.

Изначально рассматривался вариант открывания и закрывания дверей в автоматическом режиме, то есть с пульта машиниста, по аналогии с существующей системой в Московском метрополитене. В связи с большим количеством обращений со стороны будущих пассажиров, было принято решение на первом этапе запуска, когда пассажиропоток на МЦК будет небольшой, сделать открывание дверей в ручном режиме.

Дальнейший рост количества пассажиров, пользующихся услугами МЦК, даст возможность пересмотреть данное решение в пользу автоматического режима.

МЦК, стоимость проезда

Мэр Москвы Сергей Собянин на днях написал в микроблоге в Twitter, что первый месяц проезд по МЦК будет бесплатным. Дальше (согласно постановлению Правительства Москвы) действие тарифов на проезд в общественном транспорте столицы распространяется и на Московское центральное кольцо.

Таким образом, единый билет на проезд по МЦК на 20 поездок будет стоить 650 руб., на 60 поездок - до 1 тыс. 570 руб. При этом проезд для пользователей карты «Тройка» на МЦК будет стоить столько же, сколько на метро - 32 руб.