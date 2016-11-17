В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ ликвидировали боевика запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. Вооружённый стрелковым оружием, гранатой и тротиловыми шашками мужчина оказал сопротивление спецслужбам и был уничтожен ответным огнём.

"14 ноября 2016 года проведена спецоперация по его задержанию, в ходе которой он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был уничтожен ответным огнем. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали", — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина может быть причастен к нападению на силовиков 23 октября в Нижнем Новгороде, так как изъятое оружие ранее фигурировало в данном преступлении. Напомним, что тогда злоумышленники открыли огонь по сотрудникам полиции во время проверки автомобиля. Двое нападавших были ликвидированы, ещё одному удалось скрыться.

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