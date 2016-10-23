Двое подозреваемых в терроризме были убиты 23 октября в ходе операции ФСБ и МВД в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на территории жилого комплекса "Цветы".

Подозреваемые находились в автомобиле Daewoo Nexia. Правоохранители остановили машину для проверки. Люди, находившиеся в салоне, сразу открыли огонь. В ходе перестрелки двое подозреваемых были убиты. Еще один участник перестрелки, по данным Интерфакс, задержан. Также агентство сообщает, что убитые подозревались в подготовке к теракту.

Жилой микрорайон в Нижнем Новгороде был оцеплен правоохранительными органами. На месте работают сотрудники ФСБ.

По данным нижегородского городского портала, во время спецоперации по задержанию подозреваемых в терроризме правоохранителями была обнаружена взрывчатка.