Запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских, совершённое 23 октября в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам сообщила мониторинговая группа, отслеживающая публикации террористов.

Напомним, что происшествие случилось во время того, как сотрудники правоохранительных органов осуществляли проверку машины марки Daewoo Nexia. В какой-то момент находящиеся в автомобиле выходцы из Центрально-Азиатского региона просто атаковали полицейских.

В ответ на это сотрудники полиции открыли ответный огонь, в результате чего нападавшие были ликвидированы. Инцидент произошел на территории жилого комплекса "Цветы".

Отметим, что убитые подозревались в подготовке к теракту.