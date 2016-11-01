Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми критически относился к звучавшим в СМИ заявлениям о виновности России в хакерских атаках против американской Демократической партии, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, близкие к бюро.

По словам источника, глава ФБР в частных беседах неоднократно выражал недовольство в связи с упоминанием его ведомства в спекуляциях на тему кибератак и связывал все заявления о предполагаемой причастности Кремля ко взлому с развернувшийся президентской гонкой.

Напомним, что этим летом хакеры взломали компьютерные системы Демократической партии США. Позже в сеть была выложена переписка демократов, которая свидетельствовала о массе нарушений и, в частности, о лоббировании кандидатуры Х.Клинтон со стороны влиятельных демократов.

Представители Демократической партии и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прямо говорили о причастности к этим атакам России, которая якобы пыталась повлиять на результат выборов. При этом каких-либо доказательств при этом предоставлено не было.

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