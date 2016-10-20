Накануне в Лас-Вегасе, штат Невада, прошли последние дебаты кандидатов в президенты США. Самым запоминающимся стало то, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперник от Демократической партии Хиллари Клинтон не любит президента России Владимира Путина, потому что тот действовал умнее ее.

"Она не любит Путина, поскольку он действовал умнее, чем она, на каждом шагу", — заявил Трамп.

Далее спор вокруг Путина продолжился. Клинтон назвала Трампа "марионеткой" российского президента. А вот Трамп снова отверг знакомство с Путиным. Но заметил, что в качестве президента отношения с российским лидером у него были бы лучше, чем у Клинтон.

Прямую трансляцию вёл телеканал CNN.

Прошедшие дебаты стали третьими по счету и последними перед выборами, которые пройдут 8 ноября.



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