Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом могла выдать секретные данные. Об этом в пятницу сообщает FoxNews.

По данным телеканала, выступая перед 70-миллионной аудиторией, Клинтон рассказала о том, как президент страны может использовать "красную кнопку" и нанести удар ядерным оружием.

– Суть использования ядерного оружия в том, что если президент отдаёт приказ, то он должен быть выполнен. Время между отдачей приказа и его выполнением людьми на местах составляет около четырех минут, – заявила Клинтон.

Такое заявление эксперты сочли возмутительным. Они уверены, что своими словами Клинтон раскрыла секретную информацию.

– Вне зависимости от того, насколько точна оценка в четыре минуты, всё, что связано с возможностью нанесения ответного удара – секретно. Она склонна использовать информацию, полученную на посту госсекретаря для того, чтобы произвести такое впечатление, что она знает ответы на все вопросы, – заявил телеканалу бывший стратегический планировщик Африканского командования вооружённых сил США Дэн Магуайр.

Хиллари Клинтон пока никак не прокомментировала обвинения о раскрытии секретной информации.

Напомним, что третий и финальный раунд дебатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом состоялся 19 октября в Лас-Вегасе.

Согласно данным опроса телекомпании CNN, победу в этом раунде вновь одержала Клинтон: 52% зрителей отдали своё предпочтение кандидату от демократов, и только 39% – кандидату от республиканцев.

Выборы президента США пройдут 8 ноября 2016 года.