Российская телеведущая Ксения Собчак и её муж Максим Виторган решили назвать сына Платоном, при этом светская львица решила сделать свою фамилию двойной.

Как стало известно Life.ru, молодые родители Ксения Собчак и Максим Виторгана выбрали имя для своего новорождённого сына. Они остановились на имени Платон, однако документы на малыша до сих пор не оформлены. По информации, которую сообщил близкий семьи, звёздная пара выбирала между тремя именами.

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Тем временем Ксения Собчак экстренно меняет фамилию на Виторган-Собчак, чтобы сын мог носить двойную фамилию. Светская львица уже обратилась в госорганы с вопросом о срочной смене фамилии. По её словам, это необходимо сделать в течение недели.

"Поскольку ребёнок может носить фамилию любого из родителей, Ксения даст ему свою, но прежде сама сменит на Виторган-Собчак. Такое решение было принято в связи с желанием сохранить память о своём отце — об Анатолии Собчаке", — рассказал близкий источник к семье.

В то же время Виторган и Собчак разместили у себя на страничках в инстаграм один и тот же пост следующего содержания: "Поскольку различные телеканалы активно обзванивают наших друзей, знакомых, родственников, врачей, коллег, друзей друзей и знакомых знакомых, приглашая их на различные токшоу и обещая им, в том числе, наше личное участие, вынуждены сделать следующие заявление: Мы не будем принимать участие в подобных программах и более того полагаем, что наши реальные друзья и близкие люди также откажутся от подобных приглашений. Всё, что вы можете из подобных программ узнать – это домыслы, слухи и спекуляции на чужой личной жизни. Мы сами делимся с вами тем, чем считаем возможным через свои соцсети".

Как писало Metro, последние несколько недель поклонники звёздной пары каждый день обсуждали слухи: "Собчак родила или нет". Длилось это до тех пор, пока в своих соцсетях Максим Виторган и Ксения Собчак не написали о счастливом событии в их жизни, появлении на свет мальчика. С тех пор подписчики Виторган и Собчак задаются уже другим вопросом: "Виторган и Собчак, какое имя выбрали для сына".