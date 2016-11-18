Максим Виторган поздравил свою супругу Ксению Собчак с рождением малыша на страничке в Instagram. Пока в Интернете бурно обсуждают, как назвала ребёнка Собчак, её супруг выложил красивую фотографию.

Последние месяцы поклонники звёздной пары регулярно задавались вопросом "Собчак родила или нет", но вот счастливое событие наконец-то произошло. Максим Виторган выложил фотографию, на которой Ксения Собчак с мечтающим видом лежит спиной на воде. Снимок подписан на страничке Максима так: "Мама сына. В счастливое плавание!"

Фото сына Собчак пока в Интернете нет. Сама Ксения написала на своей страничке в Instagram: "18.11.16 теперь самый счастливый день. Я – мама прекрасного мальчика".

Ксения Собчак и Максим Виторган старались много не говорить о беременности светской львицы. Однако дочь Анатолия Собчака регулярно выкладывала фотографии с большим животом, тем самым она развеивала постоянно возникающий у её поклонников вопрос: "родила Ксения Собчак или нет".

Более того, Ксения Собчак снялась обнажённой для журнала Tatler. Светская львица появилась на первой странице глянцевого издания.

Сейчас все поклонники творчества Ксении Собчак и Максима Виторгана ждут, как Собчак назовёт имя мальчика – либо же это сделает её супруг.