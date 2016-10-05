Шнуров записал на видео короткую, но патриотичную песню об алкоголе

Любитель спонтанного творчества, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порадовал своих фанатов очередной зарисовкой. Музыкальный исполнитель по дороге на концерт в Краснодаре решил поделиться со своими подписчиками коротенькой, но очень душевной песней, посвящённой России и алкоголю.
Короткое четверостишие он исполнил на камеру, зачитав его нараспев и в таком тоне, в каком обычно исполняют патриотичные песни о стране.
Широка страна моя родная.
Есть в ней водка, пива и винище.
Я пою, до края наливая.
Ты другой такой страны не сыщешь.
Многие пользователи оценили не только саму песню и стиль её исполнения, но также внешний вид музыканта. В частности, люди отметили, что он, хотя и сидит в машине, полностью укутался в шарф. Другие пользователи также заметили, что певец часто ездит именно на пассажирском месте, а также не пристёгивается.
artemiosverga: Пристегивайся,пожалуйста. Один был уже, пел он песню "пачка сигарет"...
grishaslk: Серёжа выходи на сцену мы ждём.
myagkova1980: Суперррр!!!
n_sta_summer: @shnurovs отличный гимн для чемпионов Литробола и космических Алконавтов!
Напомним, что у Сергея Шнурова в коллекции достаточном много провокационных песен, посвящённых, в частности, и алкоголю. Так, например, совсем недавно настоящим хитом в Интернете стал его клип на песню "В Питере — пить!". Также музыкант в последнее время постоянно возникал в новостных сообщениях различных изданий благодаря клипам на песни "Сиськи" и "На лабутенах..."
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