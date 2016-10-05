Шнуров записал на видео короткую, но патриотичную песню об алкоголе

Любитель спонтанного творчества, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порадовал своих фанатов очередной зарисовкой. Музыкальный исполнитель по дороге на концерт в Краснодаре решил поделиться со своими подписчиками коротенькой, но очень душевной песней, посвящённой России и алкоголю.

Короткое четверостишие он исполнил на камеру, зачитав его нараспев и в таком тоне, в каком обычно исполняют патриотичные песни о стране.

Широка страна моя родная.

Есть в ней водка, пива и винище.

Я пою, до края наливая.

Ты другой такой страны не сыщешь.



