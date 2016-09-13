"Какой год, такой и человек. Премия GQ. Третий раз за 15 лет". Так прокомментировал свой новый титул Сергей Шнуров в соцсетях. Накануне вечером в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялось вручение премии года от журнала GQ. На торжественную церемонию собрались российские знаменитости. Звезды выкладывали фото в соцсети и рассказывали о своих впечатлениях.

Главным событием премии GQ стало объявление победителя в номинации "Человек года". Им оказался музыкант Сергей Шнуров. Он вышел на сцену церемонии и, конечно, спел. О Питере...

Сопровождала на церемонии "Премия года GQ" Шнурова его супруга Матильда. Многие блогеры уверены, что именно благодаря ей Сергей Шнуров добился таких невероятных успехов. Клипы музыканта "Экспонат", "В Питере пить" и "Сиськи" бьют рекорды просмотров. Шнуров назван самым богатым представителем шоу-бизнеса в России по итогам года, с успехом дает концерты и даже стал ведущим одного из ток-шоу на Первом канале.

Звёзды собрались на премии GQ Men Of The Year Awards 2016: Белла Хадид, Эшли Грэм и другие

О том, что Шнуров получил премию "Человек года", в своем блоге написала Ксения Собчак. Она поздравила музыканта с заслуженной наградой.

"За здоровье Сергея Шнурова, который сегодня наконец-таки станет Мужчиной. В смысле, Года!!! Считаю, его творчество реально отражает главный тренд страны!", - написала Собчак в блоге.

Победители «GQ Человек года 2016»:

ЧЕЛОВЕК И МУЗЫКАНТ ГОДА

Сергей Шнуров

ПРОДЮСЕРЫ ГОДА

Никита Михалков, Леонид Верещагин и Антон Златопольский

ЛИЦО ИЗ ТВ

Евгений Савин и Юрий Дудь

ЖУРНАЛИСТ ГОДА

Никита Сологуб

ПИСАТЕЛЬ ГОДА

Борис Минаев

BOSS ГОДА

Камил Гаджиев

АКТЕР ГОДА

Константин Хабенский

РЕЖИССЕР ГОДА

Кирилл Серебренников

РЕСТОРАТОР ГОДА

Борис Зарьков

СПОРТСМЕН ГОДА

Александр Шлеменко

БИЗНЕСМЕН ГОДА

Зиявудин Магомедов

ЖЕНЩИНА ГОДА

Ирина Горбачева

ВЕДУЩИЙ ГОДА

Иван Ургант