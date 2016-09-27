Музыкант Сергей Шнуров сделал невероятный подарок на день рождения жителя Перми Дмитрия – он отправил ему по почте новенькую гитару со своим автографом, пишет издание 59.ru

С просьбой о подарке к лидеру группировки «Ленинград» в социальных сетях обратились дочки именинника – Анастасия и Александра.

–У нашего любимого папочки, которого многие тут знают как доброго и большого дядю Диму, 19 сентября был юбилей. На который он очень хотел себе новую акустическую гитару, но что-то пошло не так, – рассказывает одна из девушек на своей странице в социальной сети Инстаграм. – Мы с Сашкой решили взять инициативу в свои руки, и в ночь с 18 на 19, она из Перми, я из Еката, стали судорожно думать, где бы раздобыть побольше денег и эксперта по гитарам среди наших знакомых кроме папы.

По словам юной пермячки, разработав сомнительный план по «добыче» гитары для папы, она по привычке зашла полистать ленту Инстаграма и наткнулась там на фотку Сергея Шнурова, под которой он отвечал на вопросы своих поклонников. Девушка решила попытать счастья и оставила в комментариях свою просьбу.

Музыкант не остался к ней равнодушным.

26 сентября гитара в чехле, с автографом Шнурова оказалась в доме Дмитрия.

– Папа счастлив до седьмого неба, говорит, что мы самые лучшие дочери на свете, – поделилась радостью в Инстаграм другая дочь именинника.