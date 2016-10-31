31 октября 2016 года - годовщина трагедии в небе над Синаем, в результате которой погибли 224 человека. 136 из них проживали в Петербурге, еще 57 – в Ленобласти. Эта авиакатастрофа стала самой страшной в истории нашего города и затронула сотни семей.

Принято считать, что время лечит. Однако родственники погибших категорически не согласны с этим утверждением. Они говорят, что это незаживающая боль, открытая рана, потому что многие семьи в одночасье осиротели и потеряли смысл жизни. Многие люди не смогли справиться со своей бедой – за минувший год ушли из жизни шесть родственников погибших.

Как родные жертв авиакатастрофы над Синаем справлялись с бедой: подробнее

Чтобы увековечить память своих близких, родственники создали благотворительный фонд «Рейс 9268», который возглавила директор одной из петербургских школ Ирина Захарова.

- В работе фонда принимают участие почти все родственники погибших: официально потерпевшими по этому делу признаны 278 человек, - рассказала Metro Ирина Захарова. – Своим главным достижением мы считаем то, что удалось решить с властями Ленобласти вопрос о выделении участка на Румболовской горе, где вчера был заложен первый камень в основание будущего мемориала, а также то, что удалось найти общий язык с китайским инвестором нового квартала в Красносельском районе. Нам выделили участок земли для строительства храма на Матисовом канале.

Правда, то, что в этом квартале нашлись протестующие против возведения церкви, cерьезно подпортило настроение родственникам накануне годовщины. Почти все они, включая атеистов, мечтают о появлении храма в память о погибших.

- Этот храм должен стать олицетворением дома для наших погибших детей, - рассказывает Ирина Захарова. - Это будет не просто бездушный мемориал, а живой организм. Приход готов к социальному служению: родственники погибших, которые не смогли найти себя после трагедии, хотят помогать людям – например, работать с детьми с ограниченными возможностями. Мы хотим создать при храме службу психологической поддержки, изостудию, детский хор, открыть курсы иностранных языков. Ведь сегодня у нас даже нет места, где можно было бы собираться.

Храм будет расположен в 500 метрах от ближайших домов, поэтому, уверены родственники, он не сможет никому помешать.

- Нам не хочется ни с кем воевать, наоборот: данный теракт стал общей угрозой, перед которой мы все должны сплотиться, чтобы не допустить новых жертв, - говорит Ирина Захарова. - Наше горе навсегда останется с нами, но мы не хотим, чтобы оно пришло в новые семьи.

На данный момент шесть семей погибших так и не смогли захоронить своих родных – останки не удалось найти и опознать. Эти люди переживают свое горе особенно болезненно, ведь они даже не могут прийти на могилу к своим близким. Поэтому недавнее сообщение о том, что в Египте были найдены недостающие части фюзеляжа самолета и новые неопознанные фрагменты тел жертв авиакатастрофы, вдохнуло во многих надежду.

- В связи с этим мы решили отложить установку Поклонного креста на берегу Матисова канала, - говорит Ирина Захарова. – Надо дождаться всех останков, ведь крест по православной традиции всегда ставят в последнюю очередь.

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