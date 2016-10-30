В группе «Поддержим всем миром» ВКонтакте к годовщине трагедии самолета А321 выложили документальный фильм «Последний взлет» о семье Винник, снятый при участии предпринимателя Олега Винника, потерявшего в авиакатастрофе жену, 2-летнего сына и 3-летнюю дочь. Автор идеи, продюсер и ведущий Алексей Карамазов рассказал Metro, как рождалась эта лента.

- Я, как и все, год назад узнал информацию об этой трагедии по телевизору, - рассказал Алексей Карамазов. -. Потом попал случайно на страницу к Олегу Виннику и увиденное меня потрясло. Нереально красивая семья - и такое горе… Отец потерял жену, сына и дочь. Рассматривая их фото, я думал, что так просто не бывает, настолько это ужасно. Тогда мне и пришла идея - снять об этом фильм. Предложил Олегу, он согласился сняться сам и предоставить домашний фото и видеоархив.

Потом на фильм стали собирать деньги в группе поддержке Олега Винник. Нужную сумму набрали быстро и начались съёмки. Деньги уходили на аренду оборудования и переезды в Петербург (сам режиссер живет в Москве) и Калининград (там семья Винник прожила год). Алексей Карамазов и его товарищи работали бесплатно.

- Фильм получился продолжительностью два часа, мы снимали его четыре месяца и еще два занимались монтажом, - говорит автор. - Закончили работу буквально на днях. И вот наконец-то каждый может увидеть плоды нашего труда, и это безумно волнительно. Этот фильм был снят мною по зову души и сердца. Я просто по-другому не мог. Главная его мысль, которую должен вынести зритель - нужно ценить тех людей, которые сейчас рядом с нами.

В трейлере к фильму сказано, что это «история жизни и смерти одной семьи на фоне самой страшной авиационной катастрофы, которая изменила людей и весь мир».