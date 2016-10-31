В годовщину трагедии в небе над Синаем, в результате которой погибли 224 человека, мы решили опросить родственников и выяснить, как они прожили этот год и как справлялись со своей бедой.

Анатолий и Лариса Пульяновы, потеряли сына Романа:

Вот уже почти год, как произошла страшная трагедия, которая перевернула Нашу жизнь.Как мы прожили этот год? Главное, что помогло нам – это то, что мы вместе с женой, вдвоём... Cпасает нас любовь и вера – и это не пуcтые слова, это выстраданное за год. Первые месяцы после катастрофы прошли, как в тумане, а дальше находили в себе силы благодаря многочисленным друзьям, которые не давали нам остаться в одиночестве. Весной мы взяли тайм-аут на работах и живем за городом. Cтараемся жить без суеты! И еще хочу добавить добрые слова в адрес благотворительного фонда 9268, усилиями которого движется доброе дело по строительству мемориала и храма в память о Наших родственниках.Так как cын у нас был единственный и внуков не осталось, для нас это очень важно!!! Когда мы узнали о протестах против храма, были в шоке, не верили, что храм может помешать людям. Если есть возражающие, то мир перевернулся и их тяжело назвать людьми.

Валерий Гордин, потерял сына Леонида:

- Пережить горе нельзя. Можно научиться с ним жить. Для меня было важным, чтобы мы - родственники объединились и соорганизовались. Мы создали фонд "Рейс 9268", который имеет своей целью увековечивание памяти наших родных и близких. Для этого мы предприняли много усилий, поддержанных администрацией города и депутатами закса, по получению земли и разрешению на строительство храма с духовно-просветительским центром. Кроме того, в память о моем погибшем сыне я учредил фонд "Ленькин кот", который занимается помощью бездомным животным. Именно о них заботился сын, помогал искать потерявшихся домашних друзей, пристраивал животных из приютов. Мы в фонде сейчас создаем Центр бесплатного проката медицинской техники, который поможет приютам оказывать своим питомцам более квалифицированную медицинскую помощь.

Ирина Захарова, потеряла дочь Эльвиру

- Для меня, как и для других родственников, это по-прежнему незаживающая боль, открытая рана. Так уж сложилось, что мы привыкли жить ради ребёнка, поэтому в одночасье осиротели. Я очень надеюсь, что, когда мы построим храм в память о погибших, он станет живым механизмом, который поможет восполнить образовавшийся вакуум в жизни. Мы рассчитываем в нём заняться в том числе и социальной работой – например, помогать детям с ограниченными возможностями. Metro

Александр Войтенко, потерял сестру Ирину и племянницу Алису:

- Время не лечит. К годовщине трагедии многие семьи снова накрывает горе. Недавно выяснилось, что за минувший год умерли шесть родственников погибших. Почти у всех сердце не выдержало. Как-то справиться с бедой нам помогло общение с другими родственниками - теми, кто также кого-то потерял в этой авиакатастрофе. Потому что остальные часто говорили: надо все забыть и жить дальше. Но мы так не можем.

Валерия Лазарева, потеряла тетю и дядю, инициировала проект «Журавли»

- Очень важным событием для каждой семьи, потерявшей своих близких, стал заключительный этап проекта «Журавли». Кузнецы из разных городов России и мира выковали 224 фигурки птиц в память о каждом погибшем, а 12 марта журавли вернулись в свои дома. Эта акция родилась из маленького эскиза и стала огромным делом, сплотившим сотни людей. Во многих семьях фигурки поставили дома, я часто слышала, что журавлики дарят капельку утешения. Я бесконечно благодарна каждому человеку, кто приложил руку к осуществлению этой идеи, мне даже не верится, что я как-то к этому причастна.

Еще по теме: Про семью Винник сняли фильм