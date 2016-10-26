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Обновлено : Сегодня 11:47
- Опубликовано : Сегодня 10:38

Савченко приехала в Москву ради судебных разбирательств

  • Данила Белов

Сегодня Верховный суд России должен рассмотреть апелляцию украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха

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Бывшая военнослужащая ВСУ, а ныне депутат Верховной Рады Надежда Савченко прибыла в Москву, чтобы посетить судебные разбирательства по делу украинских националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха, сообщают РИА Новости. Сегодня их апелляцию должен рассмотреть Верховный суд России.

Надежда Савченко отказалась давать какие-либо комментарии до решения суда.

 

Напомним, что Карпюка и Клыха в мае этого года суд Чечни приговорил к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Они были признаны виновными в том, что принимали  участие в боевых действиях на территории республики в 90-х годах. В частности, украинцы штурмовали Грозный в составе бандитских группировок Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. В ходе нападений они убили не менее 30 российских военнослужащих.

Отметим, что сама Савченко в Москве находилась ранее в заключении, так как обвинялась в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Луганске. Суд Ростовской области приговорил её к 22 годам лишения свободы, но в мае президент России Владимир Путин помиловал её и совершил обмен на двух россиян, задержанных на Украине. 

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