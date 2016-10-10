В столице Белоруссии в торговом центре "Европа" 17-летний юноша нападал с безнопилой и топором на людей – эти события в СМИ называют не иначе как "Резня в Минске". В результате погибла женщина, ещё одна получила серьёзные травмы.

Резня в Минске-2016

Как сообщает tvr.by, в Минске, в торговом центре, с бензопилой и топором бегал молодой человек, который два года назад проходил лечение в психиатрическом диспансере. Ранее он не был судим, воспитывался в обеспеченной семье. Отец ребёнка живёт отдельно от сына в Минске, мать и сестра – за границей. По сути, юноша был предоставлен самому себе.

Резня бензопилой в Минске

Резня в торговом центре "Европа" в Минске сейчас обсуждается многими СМИ, особенно журналистов интересует личность человека, который убил женщину и тяжело ранил другую потерпевшую.

"Решение о совершении массового убийства с особой жестокостью молодой человек принял давно, – говорится далее в статье белорусского СМИ. – В октябре он планировал совершить аналогичное преступление по месту учебы, однако не довёл свой умысел до конца – по независящим от него причинам.

Свою вину в субботнем преступлении 17-летний парень признал. Мотивом, по словам задержанного, послужило разочарование в самом себе, отвращение к человечеству, депрессивное настроение. Целью молодой человек ставил убийство как можно большего числа людей, и сам желал быть убитым при задержании. Также, по информации правоохранителей, задержанный к политизированным и экстремистским группировкам не принадлежит".

Пострадавшая от рук молодого парня 46-летняя женщина остаётся в отделении реанимации 10-й городской клинической больницы.

В Минске подросток устроил резню бензопилой

По данным tut.by,17-летний подросток, который с бензопилой и топором напал на посетителей ТЦ "Европа", изучал международное право в университете "МИТСО". При этом, как рассказали в приёмной, первокурсник Владислав Казакевич был отчислен ещё до субботних событий в торговом центре. Уточнить, когда и за что именно, в вузе отказались.

Если верить одногруппникам, то в первый месяц учебы задержанный молодой человек появлялся в университете редко и успел пропустить более 60 пар.

"Когда мы звонили ему узнать, по какой причине он отсутствует, то он просто посылал всех и говорил, что создан не для этого, — говорят другие студенты университета. — Он мало с кем общался, был замкнут в себе. О себе он ничего не рассказывал и даже на простые вопросы отвечал резко и агрессивно".

Резня в Минске, фото

Как сообщает Ren TV, молодой человек, устроивший резню в Минске, не похож на маньяка – это высокий, худощавый парень с длинными волосами. Телеканал также опубликовал фотографию преступника.

Напомним, в минувшие выходные молодой человек вошёл в здание торгового центра "Европа" с футляром для гитары, в котором он принёс бензопилу и топор.

С помощью бензопилы убийца обезглавил 43-летнию сотрудницу магазина. Второй жертве – 46-летней посетительнице пиццерии – он нанёс два удара топором, женщина была госпитализирована.

Позже следствие установило личность третьей жертвы, которая получила незначительные телесные повреждения, сообщает пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь. Ею оказалась уборщица торгового центра, которой нападавший попытался проломить голову топором. Однако женщине удалось увернуться.