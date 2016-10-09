Шокирующие события произошли накануне вечером в одном из торговых центров столицы Беларуси.

Молодой человек вошел в здание торгового центра с футляром для гитары, в котором он принес бензопилу и топор.

С помощью бензопилы убийца обезглавил 43-летнию сотрудницу магазина. Второй жертве – 46-летней посетительнице пиццерии – он нанес два удара топором, женщина была госпитализирована.

Позже следствие установило личность третьей жертвы, которая получила незначительные телесные повреждения, сообщает пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь. Ею оказалась уборщица торгового центра, которой нападавший попытался проломить голову топором. Однако женщине удалось увернуться.

Нападавшего задержали. Им оказался 17-летний минчанин, студент одного из высших учебных заведений.

Как отмечают в ведомстве, свой поступок подросток объяснил раздражением, которое вызвало в нем желание "порубить людей". Юноша приобрел топор, бензопилу и средства защиты при работе с ней: балаклаву, маску-шлем, очки и наушники.

Подозреваемому назначена психиатрическая экспертиза.