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 Опубликовано : Сегодня 09:30

Пронесший флаг России на Паралимпиаде белорус получит в подарок квартиру

  • Данила Белов

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова

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Гражданин Белоруссии Андрей Фомочкин, который на Парадимпиаде-2016 пронес российский флаг во время парада атлетов на церемонии открытия Игр, получит в знак благодарности за свой поступок квартиру. О щедром подарке белорусу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook. По её словам, некий знакомый позвонил ей и заявил, что его восхитил знак солидарности с российскими паралимпийцами, продемонстрированный Фомочкиным. 

 

Отметим, что представитель министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин пронёс флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016, так как российских паралимпийцев не допустили к Играм. За это Международный паралимпийский комитет (МПК) лишил его аккредитации. 

Напомним, что причиной отказа в допуске России к Паралимпиаде-2016 стал доклад Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому в России на государственном уровне разработана и действует допинг-система, участие в которой принимали и паралимпийцы. На основании этого Международный паралимпийский комитет (IPS) 7 августа решил отстранить Россию от Паралимпиады-2016. Паралимпийский комитет России (ПКР) позднее подал жалобу в CAS, которая была в итоге отклонена.

После сообщения о том, что российские паралимпийцы не допущены к Играм, глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель говорил, что планирует принести на открытие Паралимпиады-2016 в Рио российский флаг, но держать он будет его сам и при этом находиться на трибуне, чтобы тем самым избежать преследования со стороны МПК. Но в итоге уже Андрей Фомочкин пронёс флаг позади основной делегации, держа его в руках за спиной. 

Решение Фомочкина поддержали власти Белоруссии. Пресс-секретарь Александра Лукашенко заявил, что руководство страны разделяет позицию спортсмена.

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