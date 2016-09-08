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 Опубликовано : Сегодня 09:16

На открытии Паралимпиады-2016 в Рио белорусы пронесли российский флаг

  • Данила Белов

Международный паралимпийский комитет уже начал расследование в связи с данным инцидентом

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На церемонии открытия Паралимпиады белорусы пронесли российский флаг, чем вызвали буйное возмущение Международного паралимпийского комитета (МПК). Одному из участников делегации из Белоруссии удалось пронести российский триколор несколько десятков метров, прежде чем его забрали, сообщает BBC.

В связи с произошедшим инцидентом, в МПК уже начали расследование. Как сообщил в своем Twitter журналист Press Association Мэтт МакГихэн, организаторам удалось установить личность белоруса, пронёсшего российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио.

"Белорусский спортсмен, ответственный за пронос флага России, опознан. Флаг конфискован. IPC изучает возможные меры", — написал МакГихэн.

 

Отметим, что ранее глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель говорил, что планирует принести на открытие Паралимпиады-2016 в Рио российский флаг, но держать он будет его сам и при этом находиться на трибуне, чтобы тем самым избежать преследования со стороны МПК. Он также назвал отстранение россиян от Игр самым неверным шагом за всю историю паралимпийского движения.

Напомним, что причиной отказа в допуске России к Паралимпиаде-2016 стал доклад Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому в России на государственном уровне разработана и действует допинг-система, участие в которой принимали и паралимпийцы. На основании этого Международный паралимпийский комитет (IPS) 7 августа решил отстранить Россию от Паралимпиады-2016. Паралимпийский комитет России (ПКР) позднее подал жалобу в CAS, которая была в итоге отклонена.

Видео: Белорусы пронесли российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио

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