Несмотря на предупреждение Международного паралимпийского комитета (МПК), что российский флаг на открытии Паралимпиады может быть расценён как политический протест, белорусы пронесли наш триколор. Флаг был в руках у сотрудника управления национальных команд Министерства спорта и туризма Белоруссии, рекордсмена СССР по зимнему многоборью Андрея Фомочкина.

«Вынос флага во время церемонии открытия – инициатива белорусской делегации. Тем не менее хочу подчеркнуть, что это позиция государственная, в том числе президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами», – заявила радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

В России и Белоруссии Фомочкина уже окрестили героем. Но МПК жёстко отреагировал на инцидент, аннулировав его аккредитацию на Паралимпиаду.

Члены белорусской паралимпийской сборной сказали Metro, что из-за произошедшего поднялся такой шум, что спортсмены предпочитают не комментировать акцию Фомочкина. И только Александр Трипуть ограничился короткой, но ёмкой фразой: «Мы своих в беде не бросим».