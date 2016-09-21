В Интернете появилось трогательное письмо Анджелине Джоли от таинственного персонажа из Коломны, который предложил голливудской актрисе переехать жить к нему, чтобы кататься на "Ниве", копаться в огороде и делать детей. С его точки зрения, это будет самым разумным решением Джоли после сенсационного развода с Брэдом Питтом.

"Знаете Анджела, я вам так скажу, плюньте вы на этого Бреда, он вас не стоит, бросьте вы его, приезжайте ко мне в Коломну со всеми вашими детками и мы заживем с вами, как короли, – говорится в письме, опубликованном в Facebook. – Я – вдовец, живу один, у меня две хаты на одном этаже, пробьем дверь, поклеим обои, дети в садик пойдут, вы дома будете сидеть барыней, наконец-то заживете по-человечески".

Российский альтруист отметил, что денег у него – достаточно, есть всё необходимое, чтобы Джоли чувствовала себя комфортно.

"Я человек небедный, у меня четыре контейнера на рынке, дача, сад, огород, лодка есть, два авто, Шкода и Нива с прицепом, не пропадем, – уверяет жених. – Тебе надо определяться , скоро Америке кирдык будет, да и с выборами у вас не очень-то и легитимно, да и выбор, мягко говоря, вяленький, или баба больная или дядька этот мутный из лихих девяностых".

Сердобольный мужчина напоминает матери шестерых детей, что Россию облюбовали уже и другие знаменитые актёры, так что одинокой она себя чувствовать не будет.

"У нас ваших уже много: Сигал, Депардье... паспорт получишь, на заслуженную подадим, а там и в сериалах начнешь подыгрывать нашим народным, сперва иностранок с акцентом поиграешь, а уж потом, когда язык подучишь, в сериал возьмут "В зоне особого внимания" (девятый сезон), все копеечка в дом".

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Житель Коломны уверяет, что в России Анджелина Джоли сможет родить ещё детей, ему это будет только в радость:

"Я мужик крепкий, ты не думай, мы еще деток нарожаем новых, материнский капитал получим, гектар получим, как многодетная семья, я уже все посчитал, на все хватит, шубу тебе возьмем к зиме.. решай, пока не поздно".

Если Анджелина Джоли и прочитает это письмо, то её ждёт разочарование – оказалось, его написал персонаж, которого выдумал 67-летний писатель Валерий Зеленогорский – на злобу дня.

– Это шутка! – рассказал Зеленогорский Metro. – Меня лично не волнует ни женитьба, ни развод этой, как там её... Джоли! Но люди обсуждают это больше, чем прошедшие в Госдуму выборы и так далее. Люди не хотят думать о своих делах. У самого человека личная жизнь может быть гадкой, но он будет обсуждать Линдси Лохан или Анджелину Джоли. Меня же вообще не интересует жизнь голливудских звёзд и околопопсовая жизнь. Мне лично она не интересна. Но как общественное явление она заслуживает комментария.

Писатель отметил, что настолько далёк от современного голливудского кинематографа, что часто путает актёров, даже самых известных.

– Клянусь вам, я путаю Бреда Питта, Джонни Деппа и парня из "Титаника" – Леонардо Ди Каприо. Я различаю Аль Пачино и Де Ниро только по бородавке, – смеётся он.

Оценивая внешность Анджелины Джоли, Зеленогорский не выражает особого восторга.

– Анджелина лучше, чем девка из винного магазина. А чтобы я бросил всё и предложил ей себя, свои хоромы – думаю, нет, – говорит писатель.

Он также рассказал, что часто пишет комментарии в виде писем, от разных персонажей.

– У меня есть, например, Решальщик, который пишет брату в деревню, комментирует события текущей жизни, – рассказывает писатель. – В этом же случае я написал письмо от мифического персонажа, некоего мужчины, которому кажется, что он совершает поступок ради человечества.